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Ratgeber Finanz

  06.08.2026 Ratgeber
Lukas Rüetschi eidg. dipl. Vermögensverwalter, Hauptstrasse 43, 5070 Frick, www.ruetschi-ag.ch
Lukas Rüetschi eidg. dipl. Vermögensverwalter, Hauptstrasse 43, 5070 Frick, www.ruetschi-ag.ch

Zinsen reagieren nervös auf Ölpreis

Aktuell sieht man recht gut, dass die Zinsmärkte die schwankenden Ölpreise intensiv beobachten. Stark erhöhte Energiepreise verstärken die Teuerung, was auf höhere Zinsen deutet. Für mich zeigt ...

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