Ratgeber Finanz

Aktuell sieht man recht gut, dass die Zinsmärkte die schwankenden Ölpreise intensiv beobachten. Stark erhöhte Energiepreise verstärken die Teuerung, was auf höhere Zinsen deutet. Für mich zeigt ...

Zinsen reagieren nervös auf Ölpreis

Aktuell sieht man recht gut, dass die Zinsmärkte die schwankenden Ölpreise intensiv beobachten. Stark erhöhte Energiepreise verstärken die Teuerung, was auf höhere Zinsen deutet. Für mich zeigt dies, dass der Markt recht nervös ist und die Trump-Administration weiter steigende Energiepreise und damit höhere Zinsen nicht will, aber sich selber im Krieg mit dem Iran verfangen hat. Die Zinslast vieler stark verschuldeter Länder ist im Steigflug, und neue Schulden müssen gemacht werden, damit man die Zinsen bezahlen kann. Wie schon früher gesagt, mindestens teilweise fast ein kriminelles Schneeballsystem, welches man als Investitionen oder Sondervermögen «tarnt».

MCH Group im Erholungsmodus

Der Basler Messebetreiber schreibt wieder schwarze Zahlen und hat in seinen Geschäftsfeldern wieder mehr Nachfrage, was den Erholungsmodus unterstützt. Die Aktie hat sich zwar kräftig von den Tiefstständen erholt, birgt aber aus meiner Sicht weiterhin einiges Potential und fristet ein «Mauerblümchendasein». Trotz viel Potenzial darf man die wirtschaftlichen und politischen Risiken (Basel Stadt gehört rund 37 %) nicht ausser Acht lassen, weshalb es nur eine Beimischung in einem risikofähigeren Depot darstellen darf.

Kritische Stimmen zur KI-Rally mehren sich

Im KI-Bereich erleben wir eine fast beispiellose Euphorie. Für jedes Problem auf dieser Welt scheint KI die Lösung zu sein, was alles, was nur annähernd nach KI aussieht, in teilweise schwindelerregende Bewertungen getrieben hat. Nun scheinen kritische Stimmen langsam mehr gehört zu werden. Rechnen sich die immensen Investitionen in vernünftiger Zeit? Können die Schulden, welche für diese Investitionen aufgenommen werden müssen, jemals zurückbezahlt werden? KI wird unsere Welt in den nächsten Jahren prägen und wahrscheinlich auch etwas verändern. Dass man nun langsam wieder das Hirn einschaltet und die Sache kritischer anschaut, macht Sinn. Aus meiner Sicht ist trotz Rückschlägen in einigen Aktien aber immer noch sehr viel Luft in den Aktienkursen, und ich lasse die Finger davon.

Haben Sie Fragen? Dann schicken Sie mir ein Mail an lukas.ruetschi@ruetschi-ag.ch oder rufen unter 062 871 66 96 an.