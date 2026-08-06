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BEOBACHTET

  06.08.2026 BEOBACHTET
Foto: Sonja Fasler
Foto: Sonja Fasler

Der höchste Wasserfall im Kanton Aargau im Sagemülitäli unterhalb von Linn führt aufgrund der anhaltenden Trockenheit derzeit nur noch sehr wenig Wasser. Wo sonst ein eindrücklicher Wasserfall in die Tiefe stürzt, ist lediglich ein schmales Rinnsal zu sehen. Der ...

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