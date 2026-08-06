BEOBACHTET

Der höchste Wasserfall im Kanton Aargau im Sagemülitäli unterhalb von Linn führt aufgrund der anhaltenden Trockenheit derzeit nur noch sehr wenig Wasser. Wo sonst ein eindrücklicher Wasserfall in die Tiefe stürzt, ist lediglich ein schmales Rinnsal zu sehen. Der ...

Der höchste Wasserfall im Kanton Aargau im Sagemülitäli unterhalb von Linn führt aufgrund der anhaltenden Trockenheit derzeit nur noch sehr wenig Wasser. Wo sonst ein eindrücklicher Wasserfall in die Tiefe stürzt, ist lediglich ein schmales Rinnsal zu sehen. Der darunter verlaufende Linnerbach ist über weite Strecken bereits vollständig ausgetrocknet.

Text/Foto: Sonja Fasler: