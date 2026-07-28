Stein: Auf nächtlicher Diebestour festgenommen

Dank der Meldung eines aufmerksamen Anwohners konnte eine Patrouille der Grenzwache in Stein in der Nacht auf Dienstag einen mutmasslichen Fahrzeugeinbrecher anhalten. Die Kantonspolizei nahm den 24-jährigen Algerier unter dringendem Tatverdacht vorläufig fest.

In der Nacht auf Dienstag, 28. Juli 2026, kurz nach 04.00 Uhr, meldete ein Anwohner der Kantonspolizei einen Fahrzeugaufbruch an der Rütistrasse in Stein. Von einem Fahrzeugalarm geweckt, begab sich eine Anwohnerin auf den Vorplatz des Einfamilienhauses. Dort stellte sie fest, dass die unbekannte Täterschaft die hintere Scheibe auf der Fahrerseite ihres parkierten Personenwagens eingeschlagen und Bargeld entwendet hatte. Gleichzeitig beobachtete sie zwei Personen, die sich zu Fuss in Richtung Rebberg entfernten.

Umgehend rückten mehrere Patrouillen der Regionalpolizei Oberes Fricktal, der Kantonspolizei Aargau sowie der Grenzwache aus. Ein Diensthund nahm die Fährte auf. Wenig später hielt eine Patrouille der Grenzwache unweit des Tatorts einen Mann an. Er entsprach dem Signalement und konnte keinen plausiblen Grund für seinen Aufenthalt nennen. Die Kantonspolizei nahm den 24- jährigen Algerier unter dringendem Tatverdacht vorläufig fest.

Im Zuge der Fahndung stiess eine Patrouille an der Rütistrasse auf einen weiteren aufgebrochenen Personenwagen. Die unbekannte Täterschaft hatte die hintere Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen und anschliessend einen Rucksack, Sportsachen sowie Kopfhörer entwendet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

In den Morgenstunden meldete sich ein weiterer Anwohner der Rütistrasse bei der Kantonspolizei. Auch hier zeigte sich dieselbe Vorgehensweise. Die unbekannte Täterschaft entwendete Bargeld. Dabei entstand ebenfalls Sachschaden.

Die Kantonspolizei klärt nun ab, ob die drei Fahrzeugaufbrüche miteinander in Zusammenhang stehen. Die Ermittlungen dauern an.

