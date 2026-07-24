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SPITALRATGEBER

  24.07.2026 Ratgeber

Was ist eigentlich ein Lipödem?

Dr. med. Henning Knors Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie

Das Lipödem ist eine chronische Fettverteilungsstörung, die vor allem Frauen betrifft. Typische Beschwerden sind ...

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