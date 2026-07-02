Ratgeber Gesundheit __________

Wie so oft leitet sich der Name aus dem Lateinischen ab. «Ribo-» bezieht sich auf den Zuckerbestandteil (Ribose, ein 5-Kohlenstoffzucker), «Flavin» auf die Farbe Gelb (flavus). Historisch: Riboflavin wurde ...

Ratgeber: Vitamin B2 – das Riboflavin

Wie so oft leitet sich der Name aus dem Lateinischen ab. «Ribo-» bezieht sich auf den Zuckerbestandteil (Ribose, ein 5-Kohlenstoffzucker), «Flavin» auf die Farbe Gelb (flavus). Historisch: Riboflavin wurde bereits 1879 entdeckt und als Farbstoff aus Milchprodukten (Molke) isoliert. Dazumal nannte man den Stoff Lactochrom (Milchfarbe). 50 Jahre später wurde die Struktur aufgeklärt, und Riboflavin erhielt seinen heutigen Namen.

Wozu braucht der Körper Vitamin B2?

Riboflavin ist vor allem ein «Helfer» im Energiestoffwechsel. Aus ihm baut der Körper zwei wichtige Coenzyme (FMN und FAD), die dafür sorgen, dass aus Kohlenhydraten, Fetten und Eiweiss Energie gewonnen wird. Daneben unterstützt es gesunde Haut, Augen und Nervenzellen und hilft, andere Vitamine (etwa B6 und Folsäure) überhaupt nutzbar zu machen. Daher kann ein Vitamin-B2-Mangel auch zu einem B6-Mangel führen. Auch beim Schutz unserer Zellen vor «oxidativem Stress» spielt es eine Rolle. Ebenso unterstützt Riboflavin die Leber bei der Entgiftung von Chemikalien und Pestiziden.

Wo steckt es drin?

Bei ausgewogener Ernährung kommt es bei uns (Industriestaaten) selten zu einem Mangel. Besonders reich an Riboflavin sind Milch und Milchprodukte, Eier, mageres Fleisch und Leber. Riboflavin ist hitzestabil, aber lichtempfindlich. Beim Kochen geht vor allem etwas verloren, weil es als wasserlösliches Vitamin ins Kochwasser übergeht. Wer dieses für Suppen oder Saucen mitverwendet, erhält davon mehr. Der tägliche Bedarf eines Erwachsenen liegt bei rund 1,1 bis 1,6 mg. Eine Menge, die sich mit ausgewogener Kost gut decken lässt.

Wann kann es knapp werden?

Bei einem erhöhten Bedarf oder bei einer geringeren Zufuhr kann ein Mangel bei bestimmten Personen auftreten. Bei rein pflanzlicher Ernährung ohne Milchprodukte (vegan), in der Schwangerschaft und Stillzeit, im höheren Alter sowie bei regelmässigem Alkoholkonsum ist ebenfalls ein Mangel möglich. Da Riboflavin auf eine Proteinbindung angewiesen ist, ist ein Proteinmangel meist mit einem B2-Mangel verknüpft. Anzeichen dafür sind etwa eingerissene Mundwinkel, eine gerötete, entzündete Zunge, spröde Lippen oder brennende, lichtempfindliche Augen. Solche Beschwerden haben allerdings viele mögliche Ursachen. Daher fragen Sie im Zweifel bei uns oder bei ihrem Hausarzt*in nach.

Gut zu wissen

Riboflavin ist intensiv gelb. Diese kräftige Farbe wird auch in der Lebensmittelindustrie eingesetzt. Als «gesunder» Farbstoff mit der E-Nummer E101 gibt Riboflavin etwa Süsswaren, Desserts, Teigwaren oder Getränken den gewünschten Ton. In vielen Apotheken kann man Riboflavin für diese Zwecke kaufen.

In höherer Dosierung wird Riboflavin ärztlich zur Vorbeugung von Migräne eingesetzt. Ein passendes hochdosiertes Fertigpräparat gibt es dafür nicht. Apotheken stellen es auf Verordnung in Kapselform her.

Eine Überdosierung ist kaum zu erreichen (keine toxischen Berichte vorliegend), da überschüssiges Vitamin über den Urin wieder ausgeschieden wird. Das wasserlösliche Vitamin färbt diesen intensiv gelb! Ihr Arzt kann den Vitamin-B2-Status bestimmen lassen.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten

– Grauer Star: Hohe Dosen können scheinbar das Risiko eines Kataraktes vermindern.

– Parkinson: Die Feinmotorik kann durch eine Supplementation verbessert werden.

– Bei einer ausgewählten Patientengruppe (MTHFR-Polymorphismus) kann die Supplementation dem erhöhten Herzkreislauf-Risiko entgegenwirken.

Bleiben Sie gesund!

Ihr Team der Vinzenz Apotheke

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