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Ratgeber Gesundheit __________

  02.07.2026 Ratgeber
Dr. Monika Mayer Apothekerin Vinzenz Apotheke, Rössliweg 13, 5074 Eiken info@vinzenz-apotheke.ch • www.vinzenz-apotheke.ch
Dr. Monika Mayer Apothekerin Vinzenz Apotheke, Rössliweg 13, 5074 Eiken info@vinzenz-apotheke.ch • www.vinzenz-apotheke.ch

Ratgeber: Vitamin B2 – das Riboflavin

Wie so oft leitet sich der Name aus dem Lateinischen ab. «Ribo-» bezieht sich auf den Zuckerbestandteil (Ribose, ein 5-Kohlenstoffzucker), «Flavin» auf die Farbe Gelb (flavus). Historisch: Riboflavin wurde ...

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