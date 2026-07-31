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LESERBRIEFE

  31.07.2026 Leserbriefe

Unnötiger Aufwand für die Gemeinden: Das späte Handeln des Kantons beim Feuerwerksverbot

Als Vizeammann der Gemeinde Böztal und aktiver Feuerwehrmann in der Feuerwehr Oberes Fricktal blicke ich mit grossem Unverständnis auf die ...

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