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Geschichten vom Tierlignadenhof Kaisten

  16.07.2026 Kaisten

An Tagen wie diesen…

Es gibt diese Tage, an denen wir am Abend in der Küche sitzen und uns sagen: «Was für ein Tag». Einen solchen Tag hatten wir am Freitag einmal wieder.
Beide, Steffi und ich, Janina, hatten Termine für den Hof ...

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