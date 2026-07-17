Die DIGA-Gartenmesse bietet am kommenden Wochenende im Park vom Schloss Schönau in Bad Säckingen bereits zum dritten Mal grüne Lebensart und ein Pflanzenparadies mit ganz besonderem Ambiente. Rund 100 nationale und internationale Aussteller treffen vor einer einmaligen Kulisse am ...

Die DIGA-Gartenmesse bietet am kommenden Wochenende im Park vom Schloss Schönau in Bad Säckingen bereits zum dritten Mal grüne Lebensart und ein Pflanzenparadies mit ganz besonderem Ambiente. Rund 100 nationale und internationale Aussteller treffen vor einer einmaligen Kulisse am Rheinufer auf 8000 gartenbegeisterte Besucherinnen und Besucher.

Es werden Garten- und Pflanzentrends, inspirierende Tipps und Beratungsangebote sowie hilfreiche Neuheiten aus dem Bereich Gartentechnik und Gartenmöbel gezeigt. Das Pflanzenangebot der Messe ist riesig. Professionelle Beratungsangebote zu natürlichem Pflanzenschutz, DIY-Ideen und Gartenplanung sind inklusive. Die Gartenmesse im Park von Schloss Schönau findet vom 17. bis 19. Juli statt. Am Samstagabend ist die Gartenmesse bis um 22 Uhr geöffnet. (mgt/nfz)