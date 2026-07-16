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BEOBACHTET

  16.07.2026 BEOBACHTET
Als am Samstagabend der Himmel über Frick in warmen Abendrot-Tönen glühte, schien selbst der Saurierkreisel für einen Moment innezuhalten. Zwischen Urzeit und Gegenwart zeigt sich, dass auch ein Kreisel zum Blickfang werden kann. Leserfoto: Walter Schütz, Effingen
Als am Samstagabend der Himmel über Frick in warmen Abendrot-Tönen glühte, schien selbst der Saurierkreisel für einen Moment innezuhalten. Zwischen Urzeit und Gegenwart zeigt sich, dass auch ein Kreisel zum Blickfang werden kann. Leserfoto: Walter Schütz, Effingen

Als am Samstagabend der Himmel über Frick in warmen Abendrot-Tönen glühte, schien selbst der Saurierkreisel für einen Moment innezuhalten. Zwischen Urzeit und Gegenwart zeigt sich, dass auch ein Kreisel zum Blickfang werden kann.

Leserfoto: Walter Schütz, ...

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