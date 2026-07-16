BEOBACHTET16.07.2026 BEOBACHTET
Als am Samstagabend der Himmel über Frick in warmen Abendrot-Tönen glühte, schien selbst der Saurierkreisel für einen Moment innezuhalten. Zwischen Urzeit und Gegenwart zeigt sich, dass auch ein Kreisel zum Blickfang werden kann.
Leserfoto: Walter Schütz, ...
Als am Samstagabend der Himmel über Frick in warmen Abendrot-Tönen glühte, schien selbst der Saurierkreisel für einen Moment innezuhalten. Zwischen Urzeit und Gegenwart zeigt sich, dass auch ein Kreisel zum Blickfang werden kann.
Leserfoto: Walter Schütz, Effingen
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