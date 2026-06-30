LESERFOTOS30.06.2026 Leserfotos
Die drei Jungstörche auf dem Rheinfelder Storchennestturm sind eifrig beim Krafttraining. Bald werden sie fliegen können, aber noch haben sie die kindlichen schwarzen Schnäbel (quasi die Milchzähne). Aufgenommen vom Gartenweg aus.
Foto: Kurt J. Rosenthaler, ...
Die drei Jungstörche auf dem Rheinfelder Storchennestturm sind eifrig beim Krafttraining. Bald werden sie fliegen können, aber noch haben sie die kindlichen schwarzen Schnäbel (quasi die Milchzähne). Aufgenommen vom Gartenweg aus.
Foto: Kurt J. Rosenthaler, Rheinfelden
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