Manege frei

Die Schule Wittnau wird zum Zirkus

Staunende Gesichter, mutige Fakire, geschickte Jongleurinnen und Jongleure sowie jede Menge Applaus: Ende Mai stand die Schule Wittnau ganz im Zeichen des Zirkus.

Bereits am ersten Tag herrschte reges Treiben auf dem Schulgelände. Zahlreiche Helferinnen und Helfer packten mit an und stellten das grosse Zirkuszelt neben dem Schulhausareal auf. Begleitet wurde die Projektwoche vom Zirkus Balloni. Das Team von Balloni unterstützte die Kinder während der ganzen Woche beim Erlernen ihrer Kunststücke, beim Einstudieren der Nummern und bei den Proben.

Die Kinder wurden in Gruppen eingeteilt. Während die Fakire mit Kunststücken auf Scherben, dem Nagelbrett und Feuereffekten ihren Mut unter Beweis stellten, verwandelten sich die Kinder der Tiergruppe in eine beeindruckende Löwenfamilie. Die Jongliergruppe liess Teller kreisen, Tücher fliegen und Bälle durch die Luft tanzen. In der Zaubergruppe wurde geübt, gezaubert und gestaunt – immer wieder verschwanden Gegenstände oder tauchten plötzlich an einem anderen Ort wieder auf. Auch die Seiltänzerinnen und Seiltänzer zeigten grosses Können und trainierten ihre Balance. Für viele Lacher sorgten die Clowns. Die Akrobatikgruppe präsentierte beeindruckende Bodenturnelemente und zeigte, wie viel Geschicklichkeit, Kraft und Körperspannung in ihr steckt. Hoch hinaus ging es beim Trapez, während die Pyramiden-Gruppe mit eindrucksvollen Menschenpyramiden für staunende Gesichter sorgte. Doch nicht nur in der Manege wurde Grossartiges geleistet. Die Gruppe «Hinter den Kulissen» sorgte dafür, dass alles reibungslos funktionierte.

Der grosse Moment kam schliesslich am letzten Tag: Vor voll besetzten Zuschauerreihen präsentierten die Kinder ihre Zirkusshow gleich zweimal. Das Publikum staunte über die Vielfalt der Darbietungen und belohnte die jungen Artistinnen und Artisten mit langanhaltendem Applaus. Ein besonders stimmungsvoller Moment erwartete das Publikum am Ende der Vorstellung. Gemeinsam versammelten sich alle Kinder und Lehrpersonen in der Manege und sangen ein Abschiedslied.

Die Zirkuswoche hat einmal mehr gezeigt, was mit Mut, Teamgeist und Begeisterung alles möglich ist. Für die Kinder der Schule Wittnau war sie weit mehr als eine Projektwoche – sie war ein unvergessliches Abenteuer in der Manege. (mgt)