Jede Stimme zählt!

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  11.06.2026 Leserbriefe

Fakten, dass es so nicht weiter gehen kann, sind klar. Von 2005 bis 2025 wuchs die Bevölkerung in unserem Nachbarland Deutschland um 1,3 Prozent, Italien 1,0 Prozent und in der Schweiz 21,3 Prozent. Von 7,5 Millionen auf 9,1 Millionen (Einwohner + 1,6 Millionen Personen). Im Durchschnitt ...

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