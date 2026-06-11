Jede Stimme zählt!

Fakten, dass es so nicht weiter gehen kann, sind klar. Von 2005 bis 2025 wuchs die Bevölkerung in unserem Nachbarland Deutschland um 1,3 Prozent, Italien 1,0 Prozent und in der Schweiz 21,3 Prozent. Von 7,5 Millionen auf 9,1 Millionen (Einwohner + 1,6 Millionen Personen). Im Durchschnitt ...

Fakten, dass es so nicht weiter gehen kann, sind klar. Von 2005 bis 2025 wuchs die Bevölkerung in unserem Nachbarland Deutschland um 1,3 Prozent, Italien 1,0 Prozent und in der Schweiz 21,3 Prozent. Von 7,5 Millionen auf 9,1 Millionen (Einwohner + 1,6 Millionen Personen). Im Durchschnitt 80000 Personen im Jahr. Die ungebremste Zuwanderung bringt unser Land an seine Grenzen. Helft mit mir, unsere Schweiz zu bewahren! Mit einem klaren Ja zur Volksabstimmung Nachhaltigkeitsinitiative am 14. Juni «Keine 10 Millionen Schweiz» können wir bewahren, was wir lieben. Helft mit mir mit, dass unsere Schweiz, Schweiz bleibt.

BENEDIKTA BRUTSCHI-ZUMSTEG, EIKEN