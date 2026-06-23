Im Bachbett gelandet

Ein 35-Jähriger war am Donnerstagmittag mit seinem Motorfahrrad auf dem Veloweg in Ueken Richtung Frick unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Beherrschung über sein Fahrzeug, fuhr geradeaus und stürzte in ein Bachbett. Umgehend rückten Patrouillen der Polizei Oberes ...

Ein 35-Jähriger war am Donnerstagmittag mit seinem Motorfahrrad auf dem Veloweg in Ueken Richtung Frick unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Beherrschung über sein Fahrzeug, fuhr geradeaus und stürzte in ein Bachbett. Umgehend rückten Patrouillen der Polizei Oberes Fricktal und der Kantonspolizei Aargau sowie eine Ambulanz zum Unfallort aus. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Warum der Motorfahrradlenker die Kontrolle über sein Gefährt verlor, ist derzeit noch unklar. (mgt)