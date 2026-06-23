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Im Bachbett gelandet

  23.06.2026 Herznach-Ueken

Ein 35-Jähriger war am Donnerstagmittag mit seinem Motorfahrrad auf dem Veloweg in Ueken Richtung Frick unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Beherrschung über sein Fahrzeug, fuhr geradeaus und stürzte in ein Bachbett. Umgehend rückten Patrouillen der Polizei Oberes ...

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