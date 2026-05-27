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Cityfest im Badischen

  27.05.2026 Badisch Rheinfelden

Zum 19. Cityfest vom 4. bis 7. Juni wird sich die Innenstadt von Badisch Rheinfelden in einen Ort des bunten Lebens verwandeln und tausende von Besuchern in die Stadt ziehen. Neben der grossen Citykirmes mit attraktiven Fahr- und Vergnügungsgeschäften wird in diesem Jahr wieder ein ...

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