Cityfest im Badischen

Zum 19. Cityfest vom 4. bis 7. Juni wird sich die Innenstadt von Badisch Rheinfelden in einen Ort des bunten Lebens verwandeln und tausende von Besuchern in die Stadt ziehen. Neben der grossen Citykirmes mit attraktiven Fahr- und Vergnügungsgeschäften wird in diesem Jahr wieder ein ...

Zum 19. Cityfest vom 4. bis 7. Juni wird sich die Innenstadt von Badisch Rheinfelden in einen Ort des bunten Lebens verwandeln und tausende von Besuchern in die Stadt ziehen. Neben der grossen Citykirmes mit attraktiven Fahr- und Vergnügungsgeschäften wird in diesem Jahr wieder ein Musikprogramm mit regionalen Cover-Bands geboten. «Mit der Absicht, der Region das Gewerbe und den Handel Badisch Rheinfeldens nahe zu bringen, bietet unser viertägiges Event ein vielseitiges Programm mit angeschlossenem verkaufsoffenem Sonntag am 7. Juni von 13 bis 18 Uhr», teilen die Organisatoren mit. (mgt)