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Frühlingsmarkt in Obermumpf

  16.04.2026 Obermumpf

Kommenden Samstag, 18. April, findet in Obermumpf der traditionelle Frühlingsmarkt statt. Der Gemeinderat sperrt dazu die Gemeindestrasse «Hinterdorf» zwischen «Winkel» und Gemeindehaus (inklusive Gemeindehausdurchfahrt). Die Zufahrt ist nur für Notfalldienste ...

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