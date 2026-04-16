Frühlingsmarkt in Obermumpf

Kommenden Samstag, 18. April, findet in Obermumpf der traditionelle Frühlingsmarkt statt. Der Gemeinderat sperrt dazu die Gemeindestrasse «Hinterdorf» zwischen «Winkel» und Gemeindehaus (inklusive Gemeindehausdurchfahrt). Die Zufahrt ist nur für Notfalldienste ...

Kommenden Samstag, 18. April, findet in Obermumpf der traditionelle Frühlingsmarkt statt. Der Gemeinderat sperrt dazu die Gemeindestrasse «Hinterdorf» zwischen «Winkel» und Gemeindehaus (inklusive Gemeindehausdurchfahrt). Die Zufahrt ist nur für Notfalldienste gestattet.

Gemeinderat und Marktkommission bitten die betroffenen Anwohner, ihre Fahrzeuge ab Freitag, 17. April, in jedem Fall auf dem Hartplatz der Schulanlage Neumatt zu parkieren (ob das Auto am Markttag benötigt wird oder nicht). (mgt)