Effingen: Der Stechpälmer ist enthüllt

Daniel Schwarz' zehnter Kreiselschmuck ist aus mehreren Gründen besonders: er ist riesig, stellt eine zentrale Figur aus dem Eierleset dar und der Künstler hat ihn von zu Hause aus stets im Blick.

Von überall her strömten am Samstag kurz vor 17 Uhr die Menschen, um der Enthüllung des Kreiselschmuckes in Effingen beizuwohnen. An Eisenkünstler Daniel Schwarz war es dann, die Blache vom riesigen Kopf seines Werkes zu schaffen – kein einfaches Unterfangen, die Abdeckung hing fest und es regnete in Strömen. (sir)

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