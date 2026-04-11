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Effingen: Der Stechpälmer ist enthüllt

  11.04.2026 Böztal
Eine imposante Erscheinung - der Stechpälmer mit seinem Erschaffer Daniel Schwarz. Foto: Cyrill Rufli
Eine imposante Erscheinung - der Stechpälmer mit seinem Erschaffer Daniel Schwarz. Foto: Cyrill Rufli

Daniel Schwarz' zehnter Kreiselschmuck ist aus mehreren Gründen besonders: er ist riesig, stellt eine zentrale Figur aus dem Eierleset dar und der Künstler hat ihn von zu Hause aus stets im Blick.

Von überall her strömten am Samstag kurz vor 17 Uhr die Menschen, um der Enthüllung des Kreiselschmuckes in Effingen beizuwohnen. An Eisenkünstler Daniel Schwarz war es dann, die Blache vom riesigen Kopf seines Werkes zu schaffen – kein einfaches Unterfangen, die Abdeckung hing fest und es regnete in Strömen. (sir)

Mehr dazu am Dienstag in der Print-Ausgabe.

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