Tradition verbindet – Zukunft begeistert

Das Motto aus dem Jubiläumsjahr galt besonders auch für die diesjährige GV der Feldschützengesellschaft Kaisten.

Neben den ordentlichen Traktanden stand vor allem ein bedeutender personeller Wechsel im Zentrum. Zahlreiche Mitglieder fanden sich ein, um auf ein ereignisreiches Vereinsjahr zurückzublicken und die Weichen für die Zukunft zu stellen.

Nach der Begrüssung durch den Präsidenten Thomas Hermann folgten die üblichen Traktanden. In den Jahresberichten liessen die Vorstandsmitglieder die wichtigsten Anlässe und sportlichen Erfolge Revue passieren. Besonders hervorgehoben wurde das 150-jährige Vereinsbestehen, das mit verschiedenen Veranstaltungen und einem würdigen Festakt einen Höhepunkt im Vereinsleben darstellte. Im Kassenbericht zeigte Reto Amsler die finanzielle Lage des Vereins auf, und die Revisoren attestierten eine einwandfreie Buchführung, worauf die Versammlung dem Kassier sowie dem gesamten Vorstand Décharge erteilte.

Wechsel im Präsidium

Für einen besonderen Moment sorgten die anschliessenden Wahlen. Der bisherige Präsident Thomas Hermann, der 16 Jahre im Vorstand und die letzten acht Jahre mit viel Engagement als Präsident wirkte, trat von seinem Amt zurück. In Anerkennung seiner ausserordentlichen Verdienste wurde er zunächst einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt. Doch damit nicht genug: Unter grossem Applaus der Anwesenden wählte ihn die Versammlung zudem zum Ehrenpräsidenten des Vereins – eine doppelte und wohlverdiente Auszeichnung. Als Präsent wurde ihm eine vom Vereinsmitglied Fritz Scheidegger aus Stein gehauene GP11 mit Gravur überreicht.

Zum neuen Präsidenten wurde Nik von Guérard gewählt. Er konnte das ganze letzte Vereinsjahr in die Aufgaben des Präsidenten eingearbeitet werden. Die Mitglieder sprachen ihm mit einem klaren Votum ihr Vertrauen aus. In seiner kurzen Antrittsrede bedankte er sich für die Wahl und betonte, dass er den Verein mit Teamgeist und Engagement weiterführen wolle.

Zu den Höhepunkten im neuen Vereinsjahr zählen unter anderem das Feldschiessen, das mit den Pistolenschützen von Laufenburg gemeinsam im Kaister Feld durchgeführt wird. Ein weiteres Highlight des neuen Vereinsjahres wird die Teilnahme am Eidgenössischen Schützenfest in Chur sein. Die Vorfreude innerhalb des Vereins ist spürbar. Das traditionsreiche Fest gilt als einer der wichtigsten Anlässe im Schweizer Schiesssport und verspricht für die teilnehmenden Schützinnen und Schützen unvergessliche Momente.

Mit viel Applaus und in kameradschaftlicher Stimmung fand die Generalversammlung ihren Abschluss – ein gelungener Abend, der einmal mehr zeigte, wie lebendig und engagiert das Vereinsleben der Feldschützengesellschaft Kaisten ist. (mgt)