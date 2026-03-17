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Instrumente kennenlernen und ausprobieren

  17.03.2026 Wallbach
In Wallbach können viele verschiedene Instrumente ausprobiert werden. Foto: zVg
In Wallbach können viele verschiedene Instrumente ausprobiert werden. Foto: zVg

Am Samstag, 21. März, begeistert im Schulhaus Wallbach wiederum Musik, denn die Musikschule Region Stein lädt zur Instrumentenvorstellung ein. Um 10 Uhr startet der Anlass mit einem kurzen Konzert in der Aula, ab 10.30 Uhr können bis um 12 Uhr alle gezeigten Instrumente ausprobiert ...

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