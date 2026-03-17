Instrumente kennenlernen und ausprobieren

Am Samstag, 21. März, begeistert im Schulhaus Wallbach wiederum Musik, denn die Musikschule Region Stein lädt zur Instrumentenvorstellung ein. Um 10 Uhr startet der Anlass mit einem kurzen Konzert in der Aula, ab 10.30 Uhr können bis um 12 Uhr alle gezeigten Instrumente ausprobiert ...

Am Samstag, 21. März, begeistert im Schulhaus Wallbach wiederum Musik, denn die Musikschule Region Stein lädt zur Instrumentenvorstellung ein. Um 10 Uhr startet der Anlass mit einem kurzen Konzert in der Aula, ab 10.30 Uhr können bis um 12 Uhr alle gezeigten Instrumente ausprobiert werden. So kann es sein, dass unter fachkundiger Anleitung trompetet, gezupft, geklimpert oder getrommelt wird, denn nichts lässt das Herz höher schlagen, als wenn einem Instrument das erste Mal Töne entlockt werden können. Die Musiklehrpersonen stehen dabei mit Rat und Tat zur Seite. Interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind herzlich willkommen. (mgt)

www.msr-stein.ch