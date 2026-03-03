Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Alkoholisiert verunfallt

  03.03.2026 Wittnau
Eine Ambulanz brachte den verletzten Lenker ins Spital. Foto: zVg
Eine Ambulanz brachte den verletzten Lenker ins Spital. Foto: zVg

Am Samstag, kurz nach 14.00 Uhr, kam es auf der Kienbergstrasse in Wittnau zu einem Selbstunfall. Rettungsdienst und Polizei trafen vor Ort auf einen stark deformierten Volvo. Das Fahrzeug war von der Strasse abgekommen, gegen einen Baum geprallt und in einer Wiese zum Stillstand gekommen.

...
X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote