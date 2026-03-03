Alkoholisiert verunfallt

Am Samstag, kurz nach 14.00 Uhr, kam es auf der Kienbergstrasse in Wittnau zu einem Selbstunfall. Rettungsdienst und Polizei trafen vor Ort auf einen stark deformierten Volvo. Das Fahrzeug war von der Strasse abgekommen, gegen einen Baum geprallt und in einer Wiese zum Stillstand gekommen.

Der 63-jährige Lenker war verletzt, aber ansprechbar. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital. Bei der Überprüfung der Fahrfähigkeit zeigte sich, dass der Auto mobilist stark alkoholisiert unterwegs war. Der Führerausweis wurde ihm zuhanden des Strassenverkehrsamt abgenommen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. (mgt)