Wechsel im Vorstand

An der Generalversammlung des TV Zeiningen wurden gleich drei neue Vorstandsmitglieder gewählt. Ausserdem wurden viele Turnerinnen und Turner für ihren langjährigen Einsatz für den Verein geehrt.

Generalversammlung des T V Zeiningen

An der Generalversammlung des TV Zeiningen wurden gleich drei neue Vorstandsmitglieder gewählt. Ausserdem wurden viele Turnerinnen und Turner für ihren langjährigen Einsatz für den Verein geehrt.

Vereinspräsidentin Celina Kuoni begrüsste die Teilnehmenden Ende Januar zur 124. Ordentlichen Generalversammlung. Es nahmen 26 Aktivmitglieder, elf Ehrenmitglieder, zwei Freimitglieder, zwei Gäste, zwei vom Team der Jugi-, Kitu- und Muki-Leiter und zwei Mitturnerinnen des Turnvereins Zeiningen an der Versammlung teil.

Als erstes grösseres Traktandum stimmten die Anwesenden über die ausgearbeitete Totalrevision der Statuten ab. Diese wurde einstimmig angenommen, zudem wurde Stefanie Hohler und Reto Freiermuth für ihre vielen Stunden Einsatz an der Überarbeitung gedankt. Die Freude war gross, als der Versammlung drei neue Aktivmitglieder präsentiert werden konnten. Leider muss der Verein in diesem Jahr vier Austritte verkraften und eine Turnerin und ein Turner wechseln von der Aktiv- zur Passivmitgliedschaft.

Reto Freiermuth wird neuer Präsident

Tagespräsident und Ehrenmitglied Daniel Wiederkehr führte an der Generalversammlung durch die Wahlen. Beim gelungenen Wahlprozedere wurde Reto Freiermuth als neuer Präsident für die zurückgetretenen Celina Kuoni gewählt. Celina Kuoni gehörte über zehn Jahre lang dem Vorstand an, seit 2020 war sie Präsidentin. Doch auch andere Vorstandsämter wurden neu besetzt. So trat Fabian Frick, der seit 2017 das Amt für Spezialaufgaben besetzte, zurück. Neu wird das Amt von Gion Zumsteg besetzt. Zudem kam Robin Senger als J&S-Coach neu in den Vorstand. Zuvor hatte Stefanie Hohler dieses Amt inne – parallel zu ihrem Amt als Kassier. Sämtliche weiteren Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Zudem wurde Sina Schärer als neue Revisorin gewählt, sie übernimmt das Amt von der zurückgetretenen Joelle Senger und führt es zukünftig mit der bereits als Revisorin amtenden Julia Brogli aus. Der Vorstand des TV Zeiningen stellt sich neu wie folgt zusammen: Reto Freiermuth (Präsident), Simon Freiermuth (Technischer Leiter), Mélanie Freiermuth (Aktuarin), Gion Zumsteg (Amt für Spezialaufgaben), Mira Güntert (Amt für Presse und Propaganda), Stefanie Hohler (Kassier), Naïma Soder (Hauptjugileiterin) und Robin Senger (J+S-Coach).

Zwei neue Ehrenmitglieder

Bei den Ehrungen schaute der Vorstand auf das grosse Engagement von verschiedenen Turnerinnen und Turnern zurück. Einerseits dankte er Ursi Bürgi, die nicht nur seit vielen Jahren dem Verein treu ist, sondern auch seit vielen Jahren die Jugend fördert. So war sie während vieler Jahre Jugileiterin, heute leitet sie mit viel Hingabe die Kitu-Stunden. Die Versammlung wählte Ursi Bürgi schliesslich zum Ehrenmitglied. Auch Fabian Brogli wurde für seinen langjährigen Einsatz für den Verein geehrt und zum Freimitglied ernannt. Den Vorstandsmitgliedern Celina Kuoni und Fabian Frick wurde ebenfalls für die vielen Jahre mit grossem Einsatz für die Belange des TV Zeiningen gedankt. Celina Kuoni wurde in die Reihen der Ehrenmitglieder aufgenommen, Fabian als Freimitglied geehrt. Ausserdem wurden folgende Personen für ihre langjährige Vereinsmitgliedschaft geehrt: Anita Jakober (20 Jahre), Martin Jeck (20 Jahre), Nadja Touzlidis (25 Jahre), Martin Hiss (35 Jahre), Titus Freiermuth (45 Jahre), Bernhard Brogli (50 Jahre) und Ruedi Lang (60 Jahre). Traditionell wurde die Generalversammlung mit dem Turnerlied geschlossen. (mgt)