Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Wechsel im Vorstand

  05.02.2026 Zeiningen, Sport
Die zurückgetretenen Vorstandsmitglieder und der neue Vorstand. Foto: zVg
Die zurückgetretenen Vorstandsmitglieder und der neue Vorstand. Foto: zVg

Generalversammlung des T V Zeiningen

An der Generalversammlung des TV Zeiningen wurden gleich drei neue Vorstandsmitglieder gewählt. Ausserdem wurden viele Turnerinnen und Turner für ihren langjährigen Einsatz für den Verein geehrt.

Vereinspräsidentin ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote