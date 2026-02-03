LESERFOTO03.02.2026 Leserfotos
Wer genau hinsieht, kann an verschiedenen Haselsträuchern bereits die frühesten Frühlingsboten entdecken: die winzigen, oft übersehenen roten Blüten. Ob sie den Kälteeinbruch überstehen werden, der eben vorausgesagt wurde?
Foto: Henri Leuzinger, ...
Wer genau hinsieht, kann an verschiedenen Haselsträuchern bereits die frühesten Frühlingsboten entdecken: die winzigen, oft übersehenen roten Blüten. Ob sie den Kälteeinbruch überstehen werden, der eben vorausgesagt wurde?
Foto: Henri Leuzinger, Rheinfelden.
Image Title
1/10