Das Jahreskonzert des Musikvereins Obermumpf versprach mit seinem Motto «Grosses Kino» einen packenden Soundtrack fürs Kopfkino zu liefern. Und das wurde eingehalten.

Mitreissendes Jahreskonzert des MV Obermumpf

Unter der Direktion von Bodo Maier und der charmanten Präsentation durch Patrizia Binkert unterhielt der MVO sein Publikum am Samstag sowie Sonntag mit einem bunten Strauss an Melodien.

Fulminant der Einstieg mit einem Ennio Moricone-Medley, gefolgt von weiteren mitreissenden Film-Melodien. Auch Walzer, Polka, Rock und Schlager waren im Programm.

Ein gut gehütetes Geheimnis durfte während des Programms gelüftet werden: Die junge Kornettistin Hella hat ein schwieriges Solostück ganz heimlich geübt, um damit ihre Familie zu überraschen: ein verspätetes Weihnachtsgeschenk. Damit landete sie einen Volltreffer. «Cheer up, Charlie» wurde frenetisch beklatscht und eine Zugabe gefordert. Mit energiegeladenem Sound und bekannten Melodien fand das Konzert grossen Anklang und brachte praktisch alle Füsse zum Wippen.

Nach dem Konzert blieb Zeit, um gemütlich einen Schwatz zu halten, das feine kulinarische Angebot zu geniessen, die Tombolapreise einzulösen und sich in der Bar noch einen letzten Schluck zu genehmigen.

Trotz schwierigen Wetterbedingungen fanden viele Gäste den Weg nach Obermumpf und brachten tolle Stimmung in die Halle. Der MVO dankt allen Besucherinnen und Besuchern für ihre Unterstützung. (kd/)