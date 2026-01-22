Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Grosses Kino

  22.01.2026 Obermumpf
«Cheer up, Charlie» mit der bezaubernden Solistin Hella. Foto: Rita Hancz
«Cheer up, Charlie» mit der bezaubernden Solistin Hella. Foto: Rita Hancz

Mitreissendes Jahreskonzert des MV Obermumpf

Das Jahreskonzert des Musikvereins Obermumpf versprach mit seinem Motto «Grosses Kino» einen packenden Soundtrack fürs Kopfkino zu liefern. Und das wurde eingehalten.

Unter der Direktion von Bodo Maier und der charmanten ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote