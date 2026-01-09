FRICKTAL IN BILDERN

Am Samstag, 3. Januar, waren sieben Kinder als Sternsinger in Zeihen unterwegs. Sie sammelten Spenden für Missio zugunsten der diesjährigen Aktion «Schule statt Fabrik» in Bangladesch und weltweit. Insgesamt kam der beachtliche Betrag von 1475 Franken zusammen. Ein herzliches ...

Am Samstag, 3. Januar, waren sieben Kinder als Sternsinger in Zeihen unterwegs. Sie sammelten Spenden für Missio zugunsten der diesjährigen Aktion «Schule statt Fabrik» in Bangladesch und weltweit. Insgesamt kam der beachtliche Betrag von 1475 Franken zusammen. Ein herzliches Vergelt’s Gott gilt allen Beteiligten, insbesondere den Kindern, die ihren freien Tag für diese Aktion einsetzten, den Organisatorinnen und Betreuerinnen Pia Birri, Claudia Birri und Stefanie Frei sowie allen Spenderinnen und Spendern, die die Sternsinger freundlich empfangen und unterstützt haben. (mgt)



