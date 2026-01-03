Ein grosses Dankeschön an alle Besucherinnen und Besucher der Adventsfenster in Oeschgen. Herzlichen Dank an alle grossen und kleinen Künstlerinnen und Künstler, die mit viel Liebe zum Detail und Einsatz die wunderschönen Adventsfenster gestaltet haben. Gemeinsam haben wir ...

Ein grosses Dankeschön an alle Besucherinnen und Besucher der Adventsfenster in Oeschgen. Herzlichen Dank an alle grossen und kleinen Künstlerinnen und Künstler, die mit viel Liebe zum Detail und Einsatz die wunderschönen Adventsfenster gestaltet haben. Gemeinsam haben wir viele besinnliche Adventsmomente erleben dürfen. Von Herzen ein glückliches, gesundes und erfolgreiches 2026. Mit viel Vorfreude auf den nächsten Advent.

NICCI STÄUBLE UND RENATE HUG HÜSSER