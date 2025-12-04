Es kann doch nicht sein, dass Menschen allein Weihnachten verbringen müssen, sagten sich Patricia Fricker und Alessia Scapin bereits vor zwei Jahren. Die Kaisterinnen organisierten deshalb 2024 die erste Weihnachtsfeiert im Pfarrheim unter dem Motto «Gemeinsam statt einsam». Eine Einladung, die vielfach angenommen wurde. Ein Jahr später, wiederum am 25. Dezember, luden die beiden Frauen erneut zum gemeinsamen Feiern, Essen und geselligen Austausch ein. Auch dieses Mal mit grosser Beteiligung. Und auch dieses Jahr öffnen die beiden die Türen des Pfarreiheims am 25. Dezember, um 16 Uhr, zum Spaghettiplausch, für gemeinsame Spiele und miteinander feiern.

Mit einem Flyer und mittlerweile auch mit «von Mund zu Mund»- Werbung laden die beiden nun alle ein, egal ob jung oder alt, die sich an Weihnachten etwas Geselligkeit wünschen. Wie in den Jahren zuvor, ist die Teilnahme auch dieses Jahr wieder kostenlos. Die beiden Initiantinnen lassen Interessierte zudem wissen, dass sie zuhause abgeholt und wieder zurückgebracht würden, sofern das gewünscht wird.

Um besser planen zu können, bitten die beiden Frauen um Anmeldung (Telefon 076 582 56 40) bis 22. Dezember. Sie freuen sich auf ein schönes Fest mit Essen, Spielen, Musik und festlicher Stimmung. Wie auch bei den vorhergehenden Anlässen gilt auch dieses Mal wieder: «Lasst uns gemeinsam eine besinnliche Zeit erleben und einander die Wärme schenken, die Weihnachten so besonders macht.» (sh)