Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Gemeindebibliothek Zeiningen: letzte Ausleihe

  12.12.2025 Zeiningen

Die letzte Ausleihe vor Weihnachten ist am Samstag, 20. Dezember, von 10 bis 12 Uhr. Die Medien können in unbegrenzter Zahl ausgeliehen werden. Während der Weihnachtsferien vom 22. Dezember bis 4. Januar bleibt die Bibliothek geschlossen. Ab Montag, 5. Januar, ist sie wieder zu den ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote