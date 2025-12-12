Gemeindebibliothek Zeiningen: letzte Ausleihe

Die letzte Ausleihe vor Weihnachten ist am Samstag, 20. Dezember, von 10 bis 12 Uhr. Die Medien können in unbegrenzter Zahl ausgeliehen werden. Während der Weihnachtsferien vom 22. Dezember bis 4. Januar bleibt die Bibliothek geschlossen. Ab Montag, 5. Januar, ist sie wieder zu den ...

Die letzte Ausleihe vor Weihnachten ist am Samstag, 20. Dezember, von 10 bis 12 Uhr. Die Medien können in unbegrenzter Zahl ausgeliehen werden. Während der Weihnachtsferien vom 22. Dezember bis 4. Januar bleibt die Bibliothek geschlossen. Ab Montag, 5. Januar, ist sie wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet. Am Montag, 12. Januar, um 16 Uhr, findet die erste Geschichtenstunde des Jahres für Kinder von drei bis sechs Jahren statt. Mit Dorothea Schneiter erleben die Kinder und ihre Begleitpersonen die Welt der Sprache und der Bücher und erfahren, wie spannend die Geschichtenwelten sein können. Der Eintritt ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. (mgt)