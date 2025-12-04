Danke für das Vertrauen

Ich danke allen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern herzlich für das Vertrauen, das sie mir bei der Ersatzwahl ans Bezirksgericht Laufenburg entgegengebracht haben.

Dieses Vertrauen ehrt mich sehr und ist für mich Verpflichtung, mein neues Amt sorgfältig und unabhängig auszuüben. Ich werde mich mit vollem Einsatz für eine faire und sachliche Rechtsprechung einsetzen. Mir ist bewusst, dass dieses Amt mit grosser Verantwortung verbunden ist, der ich mich mit Respekt stelle.

Ein ebenso grosser Dank gilt auch allen, die mich im Wahlkampf unterstützt und ermutigt haben.

PETER FREY, FRICK