Anderer Belag oder Temporeduktion

Dies ist die Forderung des Gemeinderates Frick. Dem kann ich nur zustimmen. Ich stelle fest, dass das Böztal – hier ganz besonders unser Dorfteil Hornussen – sich an diesem berechtigten Anliegen nicht beteiligt. Die Regionalplanung Fricktal ist aufgerufen, dem Begehren der Gemeinden zur Seite zu stehen. Nur eine Vielzahl von lärmgeplagten Gemeinden an der A3 zwingt das Astra zum Handeln.

HANS PETER JOSS, BÖZEN