Wen wollen wir als Bezirksrichter wählen? Eine Person mit akademischem Titel, politischer Karriere und beeindru- ckendem Dossier – oder jemanden, der wie die meisten von uns täglich in der Arbeitswelt steht und die Herausforderungen von Beruf und Familie aus eigener Erfahrung kennt? Einen Theoretiker oder einen Praktiker? Jemanden aus der Politik oder aus der Wirtschaft? Ich habe meine Entscheidung getroffen: Meine Stimme erhält Peter Frey. Ich kenne ihn seit vielen Jahren. Er ist in Frick aufgewachsen, im Fricktal tief verwurzelt und bringt neben seiner beruflichen Erfahrung auch viel Menschenkenntnis mit. Als Familienvater und als jemand, der in der Privatwirtschaft gross geworden ist, weiss er, wo im Alltag die tatsächlichen Probleme liegen. In seinem Beruf steht er ständig im Austausch mit unterschiedlichsten Menschen – und hört hin, wenn es irgendwo «drückt». Besonders schätze ich an Peter seine offene, ehrliche Art zu kommunizieren. Er gehört keiner Partei an, kann deshalb unabhängig urteilen und würde das bestehende Gremium mit seiner sachlichen und ausgewogenen Sicht ideal ergänzen. Ich hoffe, meine Ausführungen konnten Sie überzeugen, und würde mich freuen, wenn auch Sie am 30. November Peter Frey als Bezirksrichter im Bezirk Laufenburg auf Ihren Stimmzettel setzen. Herzlichen Dank.

VRENI GRENACHER, FRICK