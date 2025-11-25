Jean Frey ist der richtige Gemeindepräsident

Zur Gemeindepräsidenten-Wahl in Kaiseraugst am 30. November.

Kaiseraugst verdient einen Teamplayer, der mit Sachverstand die Gemeinde Kaiseraugst führen wird. Ich kenne Jean Frey schon lange als ruhigen Teamplayer. Bemerkenswert ist, wie er seine Teams motiviert und führt. Mit seiner ruhigen und besonnen Art erreicht Jean mit seinen Mitarbeitern schneller die Ziele als andere Personen. Zu fragen ist auch, wer wohl in der letzten Zeit mehr für die Einwohner von Kaiseraugst geleistet hat. Jean Frey ist ein Parteikollege und war lange im Vorstand der SVP Bezirk Rheinfelden. Kollege ist das richtige Wort. Jean zeichnet sich dadurch aus, wenn er auch eine andere Meinung hat, dass er zuerst zuhört und mit uns im Team eine Lösung erarbeitet. Seine Loyalität beweist er immer, in dem er gemeinsam erarbeite Lösungen nicht nur akzeptiert, sondern auch umsetzt. Mit seiner ruhigen Art erreicht er mehr als alle anderen Besserwisser. Geschätzte Kaiseraugsterinnen und Kaiserauster, ich kann Euch Jean Frey nur empfehlen. Jean Frey wird die Gemeinde Kaiseraugst zielorientiert ohne Lärm, ruhig, mit motivierten Gemeindeangestellten in die Zukunft führen.

ANDY STEINACHER, PRÄSIDENT SVP BEZIRK RHEINFELDEN, GROSSRAT, KOMMISSIONS-PRÄSIDENT VWA