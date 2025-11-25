Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Jean Frey ist der richtige Gemeindepräsident

  25.11.2025 Leserbriefe

Zur Gemeindepräsidenten-Wahl in Kaiseraugst am 30. November.
Kaiseraugst verdient einen Teamplayer, der mit Sachverstand die Gemeinde Kaiseraugst führen wird. Ich kenne Jean Frey schon lange als ruhigen Teamplayer. Bemerkenswert ist, wie er seine Teams ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote