Tempo 30 nimmt Fahrt auf

  28.10.2025 Kaisten
Entscheid fällt an der Urne: Tempo 30 ist in Kaisten umstritten. Foto: sh/Archiv
In Kaisten ist die Tempolimite umstritten

Am 30. November entscheidet das Kaister Stimmvolk an der Urne über die Einführung von flächendeckend Tempo 30. Einer, der sich dagegen heftig wehrt, ist Referendumsinitiant Oliver Strebel. Ein grosser Befürworter ist Peter ...

