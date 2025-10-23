Neue Gemeindeschreiberin in Zeiningen

Der Gemeinderat hat Miyuki Verheijen aus Tenniken als neue Gemeindeschreiberin gewählt. Die 51-jährige tritt die Stelle am 1. November in einem 100-Prozent-Pensum an und wird in der Übergangsphase durch die Firma BDO AG unterstützt. Der Gemeinderat teilt mit: «Miyuki Verheijen verfügt über langjährige Erfahrung als Gemeindeschreiberin und war bereits in diversen Gemeinden tätig. Wir wünschen ihr einen guten Start und viel Freude an der neuen Herausforderung.» (mgt/nfz)