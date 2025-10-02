Herzlichen Dank

Liebe Wählerinnen und Wähler von Möhlin Am letzten Sonntag haben Sie mich als Gemeinderat und als Vizeammann für eine weitere Amtsperiode gewählt. Ich freue mich sehr über diese grossartige Wertschätzung aus der ...

LUKAS FÄSSLER, GEMEINDERAT UND VIZEAMMANN, MÖHLIN