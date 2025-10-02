Gratulation zur Wahl!

Die SVP Rheinfelden dankt dem Souverän für die deutliche Annahme der Abschaffung des Eigenmietwerts in Rheinfelden. Damit wird das Ende einer systemfremden Steuer, die Eigenverantwortung bestraft, eingeläutet, ein längst überfälliger Schritt.

Die SVP Rheinfelden dankt dem Souverän für die deutliche Annahme der Abschaffung des Eigenmietwerts in Rheinfelden. Damit wird das Ende einer systemfremden Steuer, die Eigenverantwortung bestraft, eingeläutet, ein längst überfälliger Schritt.

Die SVP gratuliert herzlich den Gewählten in die städtischen Behörden, insbesondere Claudia Rohrer und Benjamin Steiger für ihre neuen Aufgaben als Stadtammann und Vizeammann.

Gleichzeitig bedauern wir, dass unser Kandidat Cedric Meyer nicht in die GPFK gewählt wurde. Auch als junger Kandidat weist er bereits einen beachtlichen Leistungsausweis auf. Leider wurde dies an der Urne nicht honoriert. Wir danken Cedric für sein enormes Engagement für Rheinfelden und darüber hinaus. Auch wenn die SVP als wählerstärkste Partei vorläufig nicht in der Exekutive und in der GPFK vertreten ist, werden wir weiterhin als bürgerliches Gewissen unserer Stadt agieren. Die letzten Jahre in Rheinfelden waren von seriöser, bürgerlicher und verantwortungsvoller Politik geprägt; die nächste Legislatur wird entscheidend dafür sein, dass auf diesem Erfolg aufgebaut wird. Wir als Ortspartei der SVP werden unsere Energie auch in Zukunft für Rheinfelden investieren und die Politik der Stadt aktiv und kritisch mitgestalten. Wir danken schon jetzt allen, die uns dabei unterstützen.

DIMITRIOS PAPADOPOULOS, PRÄSIDENT SVP RHEINFELDEN