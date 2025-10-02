Immobilien
Gratulation zur Wahl!

  02.10.2025 Leserbriefe

Die SVP Rheinfelden dankt dem Souverän für die deutliche Annahme der Abschaffung des Eigenmietwerts in Rheinfelden. Damit wird das Ende einer systemfremden Steuer, die Eigenverantwortung bestraft, eingeläutet, ein längst überfälliger Schritt.

