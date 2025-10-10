GESEHEN10.10.2025 Gesehen
Der Blick auf den Rhein und den Hafen in Badisch-Rheinfelden vom Aussichtspunkt beim Salmenpark haben Irina Sukhova aus Rheinfelden inspiriert und zu dieser Zeichnung/Skizze angeregt. Sie möchte damit die Schönheiten unserer Region hervorheben. (nfz)
Der Blick auf den Rhein und den Hafen in Badisch-Rheinfelden vom Aussichtspunkt beim Salmenpark haben Irina Sukhova aus Rheinfelden inspiriert und zu dieser Zeichnung/Skizze angeregt. Sie möchte damit die Schönheiten unserer Region hervorheben. (nfz)
Image Title
1/10