GESEHEN

  10.10.2025 Gesehen
Foto: Irina Sukhova
Der Blick auf den Rhein und den Hafen in Badisch-Rheinfelden vom Aussichtspunkt beim Salmenpark haben Irina Sukhova aus Rheinfelden inspiriert und zu dieser Zeichnung/Skizze angeregt. Sie möchte damit die Schönheiten unserer Region hervorheben. (nfz) 

