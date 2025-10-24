Immobilien
Geschichtenstunde in der Bibliothek

  24.10.2025 Zeiningen

Am Montag, 27. Oktober, um 16 Uhr, findet die beliebte Geschichtenstunde für Kinder von drei bis sechs Jahren statt. Mit Dorothea Schneiter erleben die Kinder und ihre Begleitpersonen die Welt der Sprache und der Bücher und erfahren, wie spannend die Geschichtenwelten sein können. ...

