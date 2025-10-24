Geschichtenstunde in der Bibliothek

Am Montag, 27. Oktober, um 16 Uhr, findet die beliebte Geschichtenstunde für Kinder von drei bis sechs Jahren statt. Mit Dorothea Schneiter erleben die Kinder und ihre Begleitpersonen die Welt der Sprache und der Bücher und erfahren, wie spannend die Geschichtenwelten sein können. ...

Am Montag, 27. Oktober, um 16 Uhr, findet die beliebte Geschichtenstunde für Kinder von drei bis sechs Jahren statt. Mit Dorothea Schneiter erleben die Kinder und ihre Begleitpersonen die Welt der Sprache und der Bücher und erfahren, wie spannend die Geschichtenwelten sein können. Der Eintritt ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. (mgt)