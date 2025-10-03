Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

FRICKTAL IN BILDERN

  03.10.2025 Zeiningen
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Gemeinde Zeiningen lud ihre Seniorinnen und Senioren ab 70 Jahren zu einem Ausflug ein. Mit drei Cars und einem Teilnehmerrekord von 121 Personen (begleitet von der Gemeindepräsidentin Gisela Taufer, Gemeinderätin Sandra Pfaffen und dem Leiter Finanzen Michael Meier) starteten sie ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote