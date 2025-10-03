FRICKTAL IN BILDERN

Die Gemeinde Zeiningen lud ihre Seniorinnen und Senioren ab 70 Jahren zu einem Ausflug ein. Mit drei Cars und einem Teilnehmerrekord von 121 Personen (begleitet von der Gemeindepräsidentin Gisela Taufer, Gemeinderätin Sandra Pfaffen und dem Leiter Finanzen Michael Meier) starteten sie Richtung Bielersee. Die Fahrt führte abseits der Autobahn über den Unteren Hauenstein bis nach Egerkingen. Die Kaffeepause im Hotel Mövenpick war hervorragend, ebenso der Ausblick auf die Alpen. Anschliessend fuhren sie auf direktem Weg via Solothurn – Grenchen – nach Biel. Dort hiess es: Leinen los! «Wir genossen eine wunderbare Kreuzfahrt quer über den Bielersee, vorbei an den schönen Rebbergen und der St. Petersinsel nach Erlach.» Das Mittagessen wurde an Bord des Schiffes serviert. Zurück in Biel erlebten die Fricktaler eine herrliche Fahrt in den Jura via St.-Imier nach Les Bois. Im wunderschönen Golf-Hotel wurden sie bereits erwartet. Ein ausgezeichnetes Dessert wurde serviert. Die Heimfahrt durch die malerischen Freiberge

– Saignelégier – Delémont – durchs Laufental rundete den sehr schönen Tagesauflug ab. (mgt)