Danke für das Vertrauen

Danke für das Vertrauen03.10.2025 Leserbriefe
Die SP Kaiseraugst bedankt sich ganz herzlich bei den Wählerinnen und Wählern für ihre Stimmen und das damit ausgesprochene Vertrauen zugunsten von Oliver Jucker und Markus Zumbach. Beide wurden wieder in den Gemeinderat gewählt, und Markus Zumbach ist als ...
Die SP Kaiseraugst bedankt sich ganz herzlich bei den Wählerinnen und Wählern für ihre Stimmen und das damit ausgesprochene Vertrauen zugunsten von Oliver Jucker und Markus Zumbach. Beide wurden wieder in den Gemeinderat gewählt, und Markus Zumbach ist als Vizepräsident bestätigt worden.
MARIANNE GRAUWILER,
PRÄSIDENTIN SP KAISERAUGST