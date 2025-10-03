Immobilien
Danke für das Vertrauen

  03.10.2025 Leserbriefe

Die SP Kaiseraugst bedankt sich ganz herzlich bei den Wählerinnen und Wählern für ihre Stimmen und das damit ausgesprochene Vertrauen zugunsten von Oliver Jucker und Markus Zumbach. Beide wurden wieder in den Gemeinderat gewählt, und Markus Zumbach ist als ...

