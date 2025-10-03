Ich möchte mich herzlich für jede Unterstützung und jede einzelne Stimme bedanken. Ich schätze dies sehr und habe mich sehr darüber gefreut. Leider bläst in Frick ein anderer Wind. Schade, wenn Gemeinderatswahlen in Frick nur noch parteiabhängig sind. Wenn nicht mehr neutral und nach Qualität gewählt wird. Im Gemeinderat braucht es starke und erfahrene Persönlichkeiten. Ob dies nun diese Konstellation für die nächsten vier Jahre erbringen mag, wird sich zeigen. Ich meinerseits freue mich nun auf die intensive Aufbauphase im Erdrutschbetroffenen Dorf in Blatten VS. Es ist viel zu tun. Zum Glück sind Wasser, Strom und Strasse nun wieder hergestellt. Nun beginnen wir mit der Häuserreinigung in Weissenried, später mit dem Aufbau des Dorfes. Es ist wunderbar, der Stiftung Blatten anzugehören und den Blattner/ innen zurück ins Leben zu helfen. Den Fricker/innen wünsche ich einen goldigen Herbst und einen nicht zu hektischen Endspurt des alten Jahres.

ERIKA KUSTER, FRICK