Alkoholisiert verunfallt

Am Donnerstag, kurz vor neun Uhr, fuhr ein 28-Jähriger mit seinem VW auf der Landstrasse von Wittnau in Richtung Gipf-Oberfrick. Vor der Verzweigung Wölflinswil überholte er ein anderes Fahrzeug und reihte sich zwischen zwei Autos wieder ein. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Personenwagen, geriet ins Wiesland und prallte gegen zwei Bäume. Der Lenker blieb unverletzt. Das Fahrzeug und die Bäume wurden beschädigt. Ein Atemalkoholtest ergab einen erhöhten Wert. Die Kantonspolizei Aargau ermittelt. Dem Unfallverursacher wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen. (mgt)