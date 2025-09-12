VERENA-AUSFLUG

Am 1. September, ihrem Namenstag, machten sich 25 Frauen namens Verena auf zu ihrer 15. Reise. Dieses Jahr ging es nach Bad Ragaz. Der Bus, der die Frauen zum alten Bad Pfäfers fuhr, schien massgeschneidert zu sein. Nur wenige Zentimeter blieben zwischen dem Postauto und ...

Am 1. September, ihrem Namenstag, machten sich 25 Frauen namens Verena auf zu ihrer 15. Reise. Dieses Jahr ging es nach Bad Ragaz. Der Bus, der die Frauen zum alten Bad Pfäfers fuhr, schien massgeschneidert zu sein. Nur wenige Zentimeter blieben zwischen dem Postauto und überhängenden Felsen auf der einen und dem Abhang zur tief unten fliessenden Tamina auf der anderen Seite. Nicht weniger eindrücklich präsentierte sich die Tamina-Schlucht: eng, dunkel, fast unendlich tief, mit der Thermalquelle in einer Grotte. Zehn Jahre ist das Wasser im Berginnern unterwegs, bevor es in die Schlucht sprudelt. Ein feines Mittagessen, schöne Gespräche, gutes Wetter, ein neu entdecktes Kulturgut: ein genussvoller Tag jedesmal. Neue Verenas sind jeweils herzlich willkommen. (mgt)



