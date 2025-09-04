Immobilien
Ramona Bernet in den Gemeinderat Frick

  04.09.2025 Leserbriefe

Die Ortspartei «Die Mitte» freut sich, mit Ramona Bernet eine hervorragend qualifizierte Kandidatin für die Nachfolge von Susanne Gmünder im Gemeinderat Frick vorzuschlagen. Ramona Bernet, Jahrgang 1990, verheiratet und Mutter einer Tochter, bringt eine ausgezeichnete ...

