Ramona Bernet in den Gemeinderat Frick

Die Ortspartei «Die Mitte» freut sich, mit Ramona Bernet eine hervorragend qualifizierte Kandidatin für die Nachfolge von Susanne Gmünder im Gemeinderat Frick vorzuschlagen. Ramona Bernet, Jahrgang 1990, verheiratet und Mutter einer Tochter, bringt eine ausgezeichnete Ausbildung mit: Nach ihrer KV-Lehre mit Berufsmaturität absolvierte sie ein Studium in Betriebswirtschaft und ist heute als Projektleiterin bei der Schweizerischen Post tätig. Sie repräsentiert die Generation, die im Gemeinderat dringend benötigt wird. Sie kann Brücken bauen zwischen allen Generationen und zwischen Tradition und Fortschritt. Mit ihrer Motivation und ihrem Engagement für vernünftige Lösungen möchte sich Ramona Bernet aktiv für die vielfältigen Aufgaben im Gemeinderat einsetzen. Setzen Sie sich mit Ihrer Stimme für eine offene, frische und junge Perspektive im Gemeinderat Frick ein – wählen Sie Ramona Bernet.

MARKUS SCHMID-FURTER, FRICK