Herznach: Geschwindigkeitskontrolle

Vom 27. August bis 3. September führte die Polizei Oberes Fricktal in Herznach, an der Hauptstrasse, eine Geschwindigkeitskontrolle im Innerortsbereich durch. Insgesamt wurden in beiden Fahrtrichtungen rund 60 700 Fahrzeuge gemessen. Dabei hielten sich 229 Fahrzeuglenkende nicht an die signalisierte Höchstgeschwindigkeit – das entspricht einem Anteil von rund 0,4 Prozent.

Sämtliche Geschwindigkeitsübertretungen bewegen sich im Bereich zwischen 1 bis 15 km/h, welche allesamt im Ordnungsbussenverfahren abgehandelt werden können. (mgt)