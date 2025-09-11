Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Herznach: Geschwindigkeitskontrolle

  11.09.2025 Herznach-Ueken

Vom 27. August bis 3. September führte die Polizei Oberes Fricktal in Herznach, an der Hauptstrasse, eine Geschwindigkeitskontrolle im Innerortsbereich durch. Insgesamt wurden in beiden Fahrtrichtungen rund 60 700 Fahrzeuge gemessen. Dabei hielten sich 229 Fahrzeuglenkende nicht an die signalisierte Höchstgeschwindigkeit – das entspricht einem Anteil von rund 0,4 Prozent.

Sämtliche Geschwindigkeitsübertretungen bewegen sich im Bereich zwischen 1 bis 15 km/h, welche allesamt im Ordnungsbussenverfahren abgehandelt werden können. (mgt)

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote