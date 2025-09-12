GZF SPITALRATGEBER

Gesundheitsförderung – in der hausärztlichen Praxis zentral

Dr. med. Johann Isaak, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Praxis IAVO in Stein

In einer hausärztlichen Praxis sehen wir täglich die Folgen von Erkrankungen, die über Jahre hinweg unbemerkt entstanden sind: Bluthochdruck, Typ- 2-Diabetes, Adipositas oder depressive Verstimmungen. Dabei bieten gerade wir Hausärztinnen und Hausärzte den idealen Raum, um frühzeitig gegenzusteuern – noch bevor sich manifeste Krankheiten ausbilden.

Prävention bedeutet nicht nur Vermeidung von Krankheit, sondern aktives Fördern von Gesundheit. Das beginnt bei der strukturierten Vorsorgeuntersuchung, umfasst aber auch Gespräche über Ernährung, Bewegung, Stress, Suchtmittel und Impfstatus. Viele Patientinnen und Patienten sind sehr offen dafür – vorausgesetzt, die Beratung ist niedrigschwellig, individuell und in den Alltag integrierbar.

Wichtiger Hebel in der Prävention ist die Kontinuität. Besonders wirkungsvoll ist Prävention, wenn sie nicht nur medizinisch, sondern auch zwischenmenschlich stattfindet. Ein vertrauensvolles Gespräch, ein motivierender Impuls oder ein ehrliches Feedback können oft mehr bewirken als ein Rezept. Wir kennen und betreuen unsere Patientinnen und Patienten oft über Jahre. Damit können wir Risiken nicht nur frühzeitig erkennen, sondern auch wirksam adressieren, beispielsweise durch gezielte Lebensstilberatung bei Prädiabetes oder die frühzeitige Einleitung einer Raucherentwöhnung.

Warten, bis sich Krankheiten manifestieren, bedeutet oft mehr Leid, mehr Medikamente und dies führt schliesslich auch zu höheren Kosten. Prävention hingegen ist die nachhaltige Medizin: evidenzbasiert, ressourcenschonend und lebensverbessernd. Sie sollte nicht als Zusatz, sondern als selbstverständlicher Teil des hausärztlichen Handelns begriffen werden – integriert in jede Konsultation, wann immer es der Moment erlaubt.

In der Praxis IAVO in Stein haben wir noch genügend Kapazität für neue Patientinnen und Patienten, um genau für das Thema Prävention zu sensibilisieren. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen den Weg zu mehr Gesundheit zu gehen.