Mit Eva Staubli-Mahrer stellt sich eine engagierte, kompetente und erfahrene Persönlichkeit zur Wahl in den Gemeinderat Möhlin. Wir unterstützen ihre Kandidatur aus Überzeugung; nicht, weil eine Frau gewählt werden sollte – was in Möhlin aber langsam wieder schön wäre – sondern, weil sie die Richtige für dieses Amt ist. Eva bringt bereits politische Erfahrung mit, insbesondere durch ihre Tätigkeit in der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission und im Vorstand der FDP Möhlin. Sie kennt die Abläufe, die Herausforderungen und die Verantwortung, die ein Gemeinderatsmandat mit sich bringt. Diese Kenntnisse sind ein grosser Vorteil und sprechen für ihre Eignung. Was wir an Eva schätzen: Wenn sie etwas anpackt, dann macht sie es mit Herzblut, Ausdauer und Verlässlichkeit. Sie steht für eine sachliche, lösungsorientierte Politik – genau das, was unsere Gemeinde braucht. Wir wählen Eva Staubli-Mahrer in den Gemeinderat – aus Überzeugung.

ANDREA UND ALEXANDRA GIGER, MÖHLIN