Erika Kuster für Frick!

Es ist höchste Zeit, dass wir im Fricker Gemeinderat frischen Wind bekommen! Wer die aktuellen Herausforderungen kennt – Verkehr, Infrastruktur, Schule, Finanzen – der weiss: Es braucht neue Stimmen, die nicht im alten Trott verharren. Erika Kuster ist genau diese neue Stimme. Sie bringt Erfahrung aus Beruf und Ehrenamt, sie ist vernetzt in Vereinen, kennt die Bevölkerung und hat bewiesen, dass sie zuhören und handeln kann. Besonders überzeugt mich ihr klarer Blick auf die Finanzen. Sie fordert nicht einfach mehr Ausgaben, sondern setzt auf Wirkung: Investitionen mit Weitsicht, die Frick langfristig voranbringen, statt kurzfristig die Kassen zu belasten. Am 28. September gibt es für mich keine Alternative: Erika Kuster gehört in den Gemeinderat. Wer Verantwortung und Lösungen statt Stillstand will, wählt Erika Kuster.

ADELHEID IMBODEN, BRUNNEN