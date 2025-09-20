Der Helliker Gemeinderat ist komplett für die nächste Amtsperiode

Von den 621 Stimmberechtigten waren am Samstag 125 oder 20,1% an der Helliker Wahlversammlung anwesend. Gewählt als Gemeinderat oder Gemeinderätin wurden Andreas Hasler (neu), Helga Gähweiler (bisher), Norbert Suter ( bisher), Martin Moosmann (neu) und Claude Ammann (neu). Gemeindeammann ist neu Andreas Hasler. Vizeammann wird Martin Moosmann (neu). Die Wahlversammlung wurde von Peter Hufschmid, Leiter Wahlbüro, geleitet, als Aktuar amtete Gemeindeschreiber Edoardo Carrico.

Wahl von 3 Mitgliedern der Steuerkommission

1. Wahlgang; Gewählt sind:

-Richard Birrer, bisher

-Amandus Brogle, bisher

-Manuela Waldmeier, bisher

Wahl eines Ersatzmitglieds der Steuerkommission

1. Wahlgang; Gewählt ist:

-Marc Meier, bisher

Wahl von 3 Mitgliedern der Finanzkommission

1. Wahlgang; Gewählt sind:

-Barbara Gassmann, bisher

-Michael Meier, neu

-Sibylle Schatzmann, bisher

Wahl von 2 Mitgliedern des Wahlbüros

1. Wahlgang; Gewählt sind:

-Peter Hufschmid, bisher

-Patrizia Binkert, bisher Ersatz-Mitglied