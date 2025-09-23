Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Alexandra Leimgruber-Jud in den Gemeinderat Frick

  23.09.2025 Leserbriefe

Ich kenne Alexandra Leimgruber-Jud schon lange und für mich ist sie die Frau für in den Gemeinderat, weil es Zeit ist für Veränderungen. Alexandra Leimgruber-Jud hat ein Gehör für die Bevölkerung und weiss, wo der Schuh drückt. Ein wichtiger Punkt ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote