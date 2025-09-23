Alexandra Leimgruber-Jud in den Gemeinderat Frick

Ich kenne Alexandra Leimgruber-Jud schon lange und für mich ist sie die Frau für in den Gemeinderat, weil es Zeit ist für Veränderungen. Alexandra Leimgruber-Jud hat ein Gehör für die Bevölkerung und weiss, wo der Schuh drückt. Ein wichtiger Punkt für sie ist, dass der Mittagstisch mit Tagesstruktur am jetzigen Standort bleibt und somit auch für die Kleinsten sicher erreichbar ist. Sie weiss auch wie wichtig und dringend eine neue Mehrzweckhalle ist, da sie mit der Frauenriege einmal pro Woche dort turnt. Bei einem Nein für den Projektierungskredit, wird sie alle Hebel in Bewegung setzen, um eine Projektierung passend der Bedürfnisse der Bevölkerung und Vereine voranzutreiben. Ich bin auch überzeugt, dass sie als Geschäftsfrau die Finanzen gut im Griff hat und Notwendigkeit von Luxus und Wunschdenken gut auseinanderhalten kann. Mit ihrer Kompetenz und Engagiertheit wird sie sich auch in einem männlich geprägten Gemeinderat gut behaupten können. Deshalb wähle ich am 28. September für ein starkes Frick, eine starke Frau Alexandra Leimgruber-Jud.

VRENI GRENACHER, FRICK