Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Tauschen statt kaufen

  07.08.2025 Wirtschaft
Die Initiantinnen Irene Tanner (v. l.), Cornelia Freiermuth, Andrea Böller, Regina Freiburghaus und Heidi Emmenegger; es fehlt Annika Wagner. Foto: zVg
Die Initiantinnen Irene Tanner (v. l.), Cornelia Freiermuth, Andrea Böller, Regina Freiburghaus und Heidi Emmenegger; es fehlt Annika Wagner. Foto: zVg

Im Dachgeschoss des ehemaligen Milchhüslis am Dorfplatz von Wölflinswil öffnet ein kostenloser Kleidertauschladen. Hinter dem Projekt, das sich gegen das Wegwerfen von ausrangierten Kleidern und Accessoires richtet, stehen Frauen aus Wölflinswil, Oberhof und Wittnau.

...
X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote