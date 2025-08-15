Bereits zum neunten Mal findet vom 21. bis 23. August das mit dem renommierten German Blues Award ausgezeichnete Dreyland-Bluesfestival statt. An den drei Tagen wird dabei nicht nur die grosse Bandbreite des Musikstils in den Fokus gerückt, es geben sich auch grosse Namen der Bluesszene im ...

Bereits zum neunten Mal findet vom 21. bis 23. August das mit dem renommierten German Blues Award ausgezeichnete Dreyland-Bluesfestival statt. An den drei Tagen wird dabei nicht nur die grosse Bandbreite des Musikstils in den Fokus gerückt, es geben sich auch grosse Namen der Bluesszene im Kulturpark Tutti Kiesi in Rheinfelden, im Stadtpark in Schopfheim und auf dem Talschulplatz in Wehr die Ehre. Den Auftakt machen am Donnerstag, um 19 Uhr, in Rheinfelden die Bands «Circle of Mud» aus Frankreich und «Wille and the Bandits» aus Grossbritannien. (mgt/nfz)